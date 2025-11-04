Съюзът на българските писатели награди писатели и общественици

По традиция СБП отбелязва Деня на народните будители с връчване на отличия за приноси към българската литература. Тържествената вечер се състоя в Музей-галерия „Анел“ на 3 ноември 2025.

Събитието се водеше от д-р Анжела Димчева, която изрази благодарността на ръководството на СБП към поета и колекционера Ангел Симеонов – собственик на хотел „Анел“, който многократно предоставя това изискано арт пространство за събитията на СБП.

Бяха представени официалните гости на церемонията: Н.Пр. Андреа Икич- Бьом – извънреден и пълномощен посланик на Австрия в България; дипломатът Бойко Коцев – експосланик на България в Русия и Брюксел; Екатерина Йорданова – общински съветник в Столична Община; Симона Кръчмарова – служител на посолството на Република Хърватия; Лъчезар Риков – директор на РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик; Нина Копринджийска – зам-кмет на Община Своге; Ана Сиракова – председател на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1894“ – Първомай.

Грамоти, плакати, медали, присъдени от СБП по повод Деня на народните будители

В експозето си Боян Ангелов – председател на СБП – припомни исторически факти от нашата история, които са важни и днес: „След падането на България под турска власт нашата държава е съхранила своя дух, който живее пет века в българските манастири. Охридската патриаршия се превръща в Българска патриаршия, където се съхранява и духът, и езикът ни. До 1762 г. българите са продължили да се уповават на своя църковна институция. Но нека да си спомним, че в тази година се появява „История славянобългарская“ на Паисий Хилендарски... Свещта е утихнала, но не е угаснала. Това се появяват първите ни възрожденци, които пренасят български дух през Възраждането, за да дойде освобождението ни. Като наследници на нашите възрожденци ние се радваме, че носим техния дух и превръщаме словото в символ на светлината. В Деня на народните будители СБП връчва награди на писатели, които с творчеството си са заслужили признание“.

Поетесата Ели Видева е удостоена с медал „Пейо Яворов“

Освен грамоти и плакети, за първи път тази година бяха присъдени и специални медали, изящно изработени и въплътили образите на Пейо Яворов и Йордан Йовков. Дизайнът на медалите е дело на Благой Иванов.

Боян Ангелов връчи следните награди, като защити преценката на Управителния съвет, прочитайки биографиите на отличените.

Носители на грамоти за принос към съвременната българска литература:

Димо Троянов, Цветана Костова, Станислава Пирчева, Георги Найденов, Добрин Финиотис, Владимир Луков.

Носители на плакет за подкрепа на съвременната българска литература:

Лъчезар Риков – директор на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик; Ана Сиракова – председател на ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий 1894“ – Първомай; Емил Иванов – кмет на Община Своге; Нина Копринджийска – зам.-кмет на Община Своге и председател на НЧ „Градище 1907“ – Своге.

Носители на плакет за принос към съвременната българска литература:

Член-кор. Владко Панайотов, Ангел Симеонов

Носители на медал „Пейо Яворов“:

Поетите Михаил Белчев, Елка Няголова и Ели Видева

Носители на медал „Йордан Йовков“:

Белетристите Илко Минев и Йото Пацов

Специален акцент в програмата беше предвидено за двама поети от Република Хърватия: Томислав Мариян Билоснич и проф. д-р Роберт Бацаля – членове на Сдружението на хърватските писатели. Те рецитираха свои стихове на хърватски, а Анжела Димчева ги прочете на български език. Хърватските писатели разказаха за проекти на техното писателско сдружение и показаха антологична книга, в която са събрани творби на всички председатели. Стана ясно, че българо-хърватските отношения в областта на литературата датират от Средновековието, особено по отношение на глаголицата. Сдружението на хърватските писатели е основано през 1900 г. и по повод 125-годишния юбилей техни членове предприемат пътувания из Балканите. С превода в залата помагаше доц. д-р Антоанета Балчева от Института за балканистика с център по тракология“ към БАН. Двамата поети прочетоха стихотворения, които са посветили на София при тяхни предишни гостувания в нашата столица.

Белетристът Йото Пацов е удостоен с медал „Йордан Йовков“

За ролята на будителството свои мисли споделиха Бойко Коцев и Екатерина Йорданова.

„Денят на будителите има огромно значение за съхраняване на нашите традиции, самобитност и духовност. Най-важното на този празник днес е фактът, че има хора, които заслужават да бъдат почетени и наградени. Продължавайте да пишете, да съхранявате българското“ – каза Бойко Коцев.

Екатерина Йорданова благодари на СБП и лично на Боян Ангелов за отношението към Дамски клуб „Слово“ с думите: „Благодаря, че ни вдъхновявате, че ни приземявате, че ни карате да се чувстваме горди и ни вдъхвате вяра, че България и народът ни ще пребъде. Когато ви слушаме, се убеждаваме, че в името на българското слово няма политика, няма разединение“.