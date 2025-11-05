Георги Парцалев и Григор Вачков ни посрещат в родното си място

Скулптурата, посветена на артистите, включва и писателя Дончо Цончев

Композицията е на стойност 163 хил. лв.

Любимците на българското кино и театър Георги Парцалев и Григор Вачков, и писателят Дончо Цончев - земляците от община Левски, се завърнаха в родното си място. От два дни те посрещат жителите и гостите на града в новата скулптурна композиция “Земляците”, посветена на тримата творци.

Откриването на паметната постановка ще се състои днес, 6-и ноември, от 15 часа на площад “Свобода” в град Левски.

Официален гост на церемонията е вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, под чийто патронаж Инициативен комитет за изграждане скулптурна композиция “Земляците” реализира проекта. Председател на комитета е кметът на Община Левски г-жа Любка Александрова.

Автор на скулптурата е Борис Борисов, който започна основните монтажни дейности, заедно със своя екип, още на 3 ноември, за да бъде творбата му навреме завършена и готова за откриването.

Началото на проекта беше поставено преди три години с провеждането на серия от инициативи за набиране на необходимите средства.

Инициативен комитет за изграждане скулптурна композиция “Земляците” беше учреден през месец август 2022 г. От тогава до сега с помощта на над 80 дарения от физически лица, фирми, училища, читалища, детски градини и благотворителни събития в общината, бяха събрани 163 хил. лв., необходими за изграждането на скулптурата, разказа кметът на Левски, г-жа Александрова.

Днешното официално откриване на композицията на Борис Борисов е съпроводено и с откриването на паметна плоча на големия актьор Георги Парцалев, която ще бъде поставена на мястото на родната му къща в град Левски.

Организаторите са подготвили и среща с наследниците и родствениците на любимите на поколения българи Дончо Цончев, Григор Вачков и Георги Парцалев. Програмата ще завърши вечерта с театралната постановка “Съвършени натрапници” от 19:00 часа в Народно читалище “Георги Парцалев 1901”.