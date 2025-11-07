Вицепрезидентът Илияна Йотова специално за “Труд news”: Държавата абдикира от култура

Откриха скулптурната композиция “Земляците”, посветена на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев

С над 80 дарения бяха събрани 163 хил. лева, необходими за изграждането на композицията

Снимки: Авторът

Държавата е абдикирала от културни дейности по общини и малки населени места. Това заяви пред “Труд news” вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова.

“Държавата ги е оставила на местната власт. Няма лошо инициативата да дойде от местните органи, защото те най-добре познават настроенията на хората, техните желания и техните интереси. Само че от тук нататък държавата прехвърли и всички дейности, свързани с финансиране на културните проекти, а едновременно с това стяга в много сериозен пръстен общините за гърлото - никакъв елемент на децентрализация, никаква свобода на действията и даже към днешна дата те все още не са си получили обещаните аванси за проектите - те (общините - б. р.) са с абсолютно вързани ръце”, каза още г-жа Йотова пред “Труд news”.

Повод за изявлението є беше официалното откриване на скулптурна композиция “Земляците”, посветена на любимците на българското кино и театър Георги Парцалев и Григор Вачков, както и на писателя Дончо Цончев - земляците от Община Левски. Церемонията се състоя в родния им град Левски вчера, 6-и ноември.

Свещеник освети композицията.

Вицепрезидентът подчерта, че е радостна, че благодарение на обществеността, на прогресивни кметове и Общински съвети се събират много съюзници, които да подпомагат изграждането на културни проекти. “Има хора в България, които за съжаление забравят миналото си, те не искат да обърнат предишната страница от нашата обща книга и смятат, че животът започва с тях. По този начин зачеркват биографията на много български таланти, на българското изкуство и на българската култура. Добре е, че има хора като госпожа Александрова - аз зная през какво преминаха тук в община Левски през последните три години, за да може днес да се радваме всички на това прекрасно произведение - “Земляците”, каза още Йотова.

Автор на скулптурата е Борис Борисов, който започна основните монтажни дейности, заедно със своя екип, още на 3 ноември, за да бъде творбата му навреме завършена и готова за откриването.

Авторът на скулптурната композиция Борис Борисов.

Началото на проекта беше поставено преди три години с провеждането на серия от инициативи за набиране на необходимите средства. Инициативен комитет за изграждане скулптурна композиция “Земляците” беше учреден през месец август 2022 г. От тогава до сега с помощта на над 80 дарения от физически лица, фирми, училища, читалища, детски градини и благотворителни събития в общината, бяха събрани 163 хил. лв., необходими за изграждането на скулптурата. Под патронажа на вицепрезидента г-жа Йотова Инициативен комитет за изграждане скулптурна композиция “Земляците” реализира проекта. Председател на комитета е кметът на Община Левски Любка Александрова.

“Днес тук се срещат културното минало, настояще и бъдеще. Години наред мечтахме да изпълним дълга си и да върнем в нашия град с тази композиция Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев”, заяви на официалното откриване на скулптурата кметът на Община Левски г-жа Любка Александрова. “Това ни прави щастливи и горди! Имаме още много работа и ни предстоят много стъпки още. Имаме актуална кауза и може да се обединим от най-малкия до най-големия! Благодаря на всички, които участваха в този проект, за да реализираме “Земляците” - поклон!”, каза още тя.

“Не съм и предполагала, че тези фигури ще са толкова говорещи и живи”, заяви вицепрезидентът г-жа Йотова.

“Благодаря за тази чест да съм патрон на това дело!” По думите є тримата творци ще продължат да играят своите роли. “Всеки ще има възможност да поседне тук, на пейката до тях. Да ги попита нещо, а може би да получи и отговор от тях! Всеки ще ги чувства близки до сърцето си. Богати сме с история и духовност! Благодаря на всички, които имат принос за тази композиция! Всеки ще припознае и своя образ в тях тримата. А скоро, надявам се, да имаме и музей на Георги Парцалев!”, допълни още вицепрезидентът.

Лидерът на АБВ Румен Петков беше сред специалните гости в град Левски.

Сред официалните гости на откриването на композицията, освен г-жа Йотова, бяха още Огнян Герджиков, бивш председател на Народното събрание и Румен Петков, лидер на АБВ. Наследници и родственици на тримата големи български творци също присъстваха. Сред тях бяха Мартина Вачкова, дъщеря на Григор Вачков и Ангелина Цончева, дъщеря на Дончо Цончев.

Актрисата Мартина Вачкова също уважи церемонията.