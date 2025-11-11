Спектакъл по романа “Аз още броя  дните” влиза в Народния театър

Правят постановка по дебютната книга на Георги Бърдаров

Гледаме и “Носорог” по Йожен Йонеско на Филип Морозов

Пиеса по дебютния роман на писателя Георги Бърдаров “Аз още броя дните” е сред четири нови проекта, избрани да бъдат поставени в Народния театър. Действието се развива по време обсадата на Сараево във войната в Босна и Херцеговина през 90-те години. Проследява забранената любов между християнина Давор и мюсюлманката Айда и последните часове преди опита им за бягство на 19 май 1993 г.

От няколко години Бърдаров е сред най-четените български романисти. През 2015 г. спечели телевизионното предаване “Ръкописът” по БНТ, което му даде възможност да издаде първия си роман “Аз още броя дните”. Вторият му роман “Absolvo te” се появи в края на 2020 г. и в продължение на 6 месеца заемаше призови места в класиците на родните книжарници, а през 2021 г. стана българският носител на Европейската награда за литература.

“Програма “Апостол Карамитев” на Народния театър “Иван Вазов” продължава да утвърждава посоката си към експерименталното, интердисциплинарното и съвременното в театралния език. В следващия сезон по линията на програмата ще бъдат реализирани четири нови проекта - два на Сцена “Апостол Карамитев” и два на Камерна сцена, които разширяват границите на познатото театрално преживяване”, казват от националния ни театър.

Книгата разказва разтърсваща любовна история на босненските Ромео и Жулиета на фона на на Босненската война и блокадата на Сараево.

Инициативата има за цел да открива автори, режисьори и артисти, които търсят различни сценични форми и естетики - от технологични експерименти и интерактивни формати до съвременни прочити на класически и български текстове. Сред избраните проекти тази година са и “Носорог” по Йожен Йонеско на Филип Морозов - съвременна адаптация, в която “стадото” се превръща в дигитална реалност от екрани, фалшиви новини и социални мрежи.

“RES PUBLICA” на Стефан А. Щерев в сътрудничество с немския колектив Ligna - интерактивен спектакъл, в който публиката с индивидуални слушалки става активен участник в действието.

Другата постановка е “Сири” по Наталия Зайцева, режисирана от Мария Сотирова - интердисциплинарна форма, поставяща човешкото и изкуствения интелект в нова сценична реалност. Последните два проекта ще бъдат реализирани на Камерна сцена.