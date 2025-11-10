Икони от Лили Владимирова и Емил Чушев показват в галерия „Нюанс“

Творбите като път към вярата, търпението и светлината

Двамата художници са и основатели на елитната галерия

В месеца преди Рождество Христово Лили Владимирова и Емил Чушев представят изложбата “Икони” в столичната галерия “Нюанс”. Експозицията, събираща творбите им, създадени в последните три години, ще бъде открита на 11 ноември и ще продължи до 30-и ноември.

От екипа на галерията разказват, че изложбата “Икони” е среща между двама майстори, за които иконата не е просто образ, а път към вярата, търпението и светлината. “В техните творби миналото и настоящето се преплитат в едно, за да напомнят, че духовното изкуство е живо и продължава да вдъхновява”, казват те.

Лили Владимирова е стенописец и художник, получила професионалната си квалификация в Националната художествена академия. Иконите є са създадени по възрожденски образци. Те са почит към красотата и святостта на един от най-емблематичните периоди в българската история на духовното изкуство. Характерно за творчеството є са многофигурните композиции, чиито образци са своеобразен връх в българската иконна живопис, казват от галерия “Нюанс”.

“Св. Георги Победоносец”, Емил Чушев.

Емил Чушев черпи вдъхновение от византийската традиция, неразривно свързана с българската духовна история. Неговите икони се отличават с простота, лекота и вътрешно смирение. Домакините на изложбата посочват, че той намира знаци в житейския си път, които да го насочват какво да изобрази. Сред най-честите теми в неговото творчество са Богородица с Младенеца, Христос Вседържител, както и светците закрилници - образи, които излъчват покой, топлина и съзерцание.

Постер на изложбата, която може да се види до 30 ноември.

Галерия “Нюанс” е създадена през 2014 г. Именно от Лили Владимирова и Емил Чушев. От самото начало галерията заявява значимо място в културния живот на столицата - локация в центъра, прекрасно архитектурно пространство, екип от професионалисти, много добри контакти. Последната изложба в галерията бе “Средата на лятото” Атанас Мацурев, с която той отбелязва два важни юбилея - 50 години от рождението си и 30 години творческа дейност.