Проф. Овчаров с мащабно изследване върху древни цивилизации

Нова книга разказва за ацтеките, маите и инките

Известният археолог обикаля Мексико, Гватемала и Хондурас

По книжарниците вече е новото мащабно изследване на проф. Николай Овчаров „Великите древни цивилизации на Америка“, публикувано от Издателство „Сиела“. Книгата ще бъде представена официално от големия пътешественик Симеон Идакиев на 12 ноември от 18.30 часа в зала „Ботев“ на хотел Хаят Риджънси София (до Паметника на Васил Левски), с вход свободен за събитието.

На пръв поглед това е поредният пътепис, отразяващ странстванията на известния археолог и дългогодишен автор в „Труд news” по света – в случая в Мексико, Гватемала, Хондурас, Перу и Боливия.

Внимателното вглеждане в обемистия труд, включващ повече от 300 страници текст и над 100 илюстрации, показва, че книгата е много повече от разказ за пътуванията из страните на Централна и Южна Америка. В нея задълбочено се изследват древните общества, като се привличат слабо известни за широката общественост данни от археологическите проучвания и от разчетените през последните години надписи. В този смисъл може да се каже, че „Великите древни цивилизации на Америка“ е първото сериозно българско изследване върху високо развитите индиански култури в Новия свят.

Много любопитен е подходът на проф. Николай Овчаров, който в разказа си ни пренася по всички точки на земното кълбо. Повествованието започва от пътешествията на автора в руския Далечен изток и полуостров Камчатка, където той се среща с племето на ителмените, генотипът на чиито представители е идентичен с този на американските индианци. Вече е доказано, че преди 10-12 000 години племена от Азия преминават в Америка по сухопътния мост, съществувал тогава между двата континента на мястото на Беринговия пролив. Така започва заселването на Новия свят, където преди това не са живеели човешки същества.

Именно от руския Далечен Изток тръгва интересът на автора към културите на индианците, което го подтиква да предприеме няколко големи експедиции. Така Николай Овчаров проучва на място цивилизациите на олмеки, толтеки, ацтеки и маи в Централна, и на инките и другите забележителни култури в Южна Америка. Ето защо книгата е изградена в две части, посветени на двата етапа от проучванията. В тях научаваме както за монументалните пирамиди на ацтеки и маи в Теночтитлан, Паленке и Чичен Ица, така и за изградените на невероятна надморска височина каменни градове на инките като Мачу Пикчу и столицата на империята Куско. Срещаме се с техните уникални съкровища, събудили алчността на испанските конкистадори. Запознаваме се с историята на отдавна изчезнали царства, разкрита ни от прочетените наскоро надписи на маите. Книгата е издадена със съдействието и финансовата подкрепа на Експлорърс Клуб България.