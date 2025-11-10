„Интимно“ oт Николай Янакиев в галерията на Вежди Рашидов

Авторът е сред големите майстори на живописта

Нова изложба с 22 знакови творби се открива в четвъртък

“Форми на паметта” в Пловдив - съвместна експозиция на Рашидов и Васил Стоев

Изложбата “Интимно” на Николай Янакиев ще бъде представена в галерията на Вежди Рашидов, носеща неговото име, този четвъртък - 13 ноември. В модерното вип арт пространство на ул. “Симеоновско шосе” 97 к в София ще бъдат показани 22 знакови творби на известния автор.

Вдъхновяващият талант на Николай Янакиев му отрежда видно място сред най-даровитите живописци на нашето време. Наричат го магьосник на цветовете. Ето как Вежди Рашидов характеризира творчеството му:

“Николай Янакиев е художникът, роден с цветовете на многообразието в живота - цветове, които ни обгръщат във всекидневието и с цялото си богатство правят деня ни щастлив и усмихнат. Всички тези цветове, асимилирани през душата, сърцето и сетивата на художника, получават своята композиционна уредба и затворени в своите рамки, ни отделят от хаоса на природата и ни се поднасят като изяществото на икебаната. Те създават онази магия, която ние наричаме съвършените цветове на едно изкуство. Именно всичко това подрежда Николай Янакиев в редиците на големите майстори на живописта.”

Изложбата “Форми на паметта” в галерия “Готи” в Пловдив.

Николай Янакиев е роден през 1954 г. в Дупница. Завършва Националната художествена академия, специалност “Живопис”, през 1981 г. Живее и работи между София и Париж. Той е член на СБХ, Международната академия “Греци - Марино” (Италия) и престижната асоциация Salon D’automne в Париж. Включен е в изданието Who is Who в изкуството (Лозана).

През кариерата си Янакиев участва в ключови международни форуми - сред които панаирите на изкуството в Стокхолм, Базел, Брюксел, Барселона, Salon d’Automne в Париж, EXPO Милано, Europ’Art Женева и множество симпозиуми в Европа и САЩ.

Картини от изложбата “Интимно”, която се открива на 13 ноември от 18 часа.

Към днешна дата художникът има зад гърба си над 95 самостоятелни изложби в България, Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Испания, Израел, САЩ, Люксембург и др. Носител е на редица национални и международни награди, сред които “Златно перо”, Голямата награда от “Южна пролет” и отличия от биеналето на хумора и сатирата в Габрово.

До края на месец ноември в пловдивската галерия “Готи” пък може да се види съвместната изложба “Форми на паметта” на Вежди Рашидов и Васил Стоев, която беше открита преди дни. Експозицията представя 10 скулптури и 20 картини, като цели да покаже диалога между бронза и цвета. Организаторите описват “Форми на паметта” като разговор между поколения, материали и дългогодишни приятели, демонстриращ срещата между цвета и бронза, между динамиката и тежестта на формата. Рашидов не скри възхищението си от своя приятел, художника Васил Стоев, чиито творби са наситени с цвят още от студентските му години. По думите му, картините на Стоев буквално изригват с цветовете на живота. “От студентските години досега изминахме заедно с колегите един път, където във всяко произведение има по едно парче от миналото. Онова, което сме носили като багаж, е отношението към средата, която ни заобикаля и самият живот”, каза Рашидов.

“Винаги е любопитно, а може би и съществено, как се осъществява изложба за двама. Има формална причина, но основното е съмишленост в избора, което би трябвало да се предаде и на нас - публиката. Bсе пак нека да подчертаем - едно поколение, едновременно и значимо присъствие в значим период в българското изкуство, близки отношения към същността, посланията и начина на боравене с художествения език и художествената форма, независимо от различните изразни средства”, каза на събитието изкуствоведът и директор на Градска художествена галерия в града под тепетата Красимир Линков.