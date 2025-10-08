Златото с исторически връх, премина границата от 4000 долара за унция

Спот цената на златото се повиши с 0,7% до 4011,18 долара за унция

Златото премина границата от 4000 долара за унция и достигна рекордни нива в сряда, подтикнато от инвеститорите, търсещи сигурност в условията на нарастваща икономическа и геополитическа несигурност, както и от очакванията за по-нататъшни намаления на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, съобщава Reuters.

Спот цената на златото се повиши с 0,7% до 4011,18 долара за унция към 03:00 часа по Гринуич. Американските фючърси на злато с доставка през декември се повишиха с 0,7% до 4033,40 долара за унция.

Традиционно златото се счита за средство за съхранение на стойност в периоди на нестабилност. Спот златото е с 53% по-скъпо от началото на годината, след като през 2024 г. се повиши с 27%.

„В момента има толкова голяма вяра в тази търговия, че пазарът ще търси следващата голяма кръгла цифра, която е 5000, като Федералният резерв вероятно ще продължи да понижава лихвите“, каза Тай Уонг, независим търговец на метали. „Ще има някои препятствия по пътя, като трайно примирие в Близкия изток или Украйна, но основните движещи сили на търговията, огромният и нарастващ дълг, диверсификацията на резервите и по-слабият долар, е малко вероятно да се променят в средносрочен план.“

Ръстът на метала се дължи на комбинация от фактори, включително очаквания за понижение на лихвените проценти, продължаваща политическа и икономическа несигурност, солидни покупки от централната банка, приток към борсово търгуваните фондове за злато и слаб долар.