Интерконекторът Гърция-България вече осигурява повече от половината от газа у нас

От началото на търговската експлоатация на 1 октомври 2022 г. до края на октомври 2025 г. по газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) са пренесени общо 39 854 049 мегаватчаса (MWh или около 3,8 млрд. куб. м) в посока Гърция - България и 1 919 228 мегаватчаса (около 0,2 млрд куб. м) виртуално към Гърция, съобщиха от компанията.

За периода януари - октомври тази година количествата достигат 8 486 142 MWh от Гърция към България и 153 062 MWh в реверсивен поток. Интерконекторът се утвърди като първия маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, осигурявайки над 50 на сто от вътрешното потребление на страната.

IGB е инфраструктура с важно значение и на регионално ниво като ключов елемент от Вертикалния газов коридор - инициатива, създадена да осигури достъп до по-големи количества природен газ от юг на север и да улесни достъпа на държавите от региона до втечнен природен газ и други диверсифицирани източници. Независимият преносен оператор ICGB продължава активна работа с партньорите си по въвеждането на нови продукти - Маршрути 2 и 3, които ще подкрепят енергийната сигурност в региона и ще осигурят нови възможности за доставки към пазари като Молдова и Украйна.

Успоредно с това ICGB напредва с проекта за разширение на газопровода, който предвижда увеличение на техническия капацитет от 3 на 5 млрд. куб. м годишно. Разширението на капацитета е мотивирано от засиления стратегически интерес към маршрута и е в пълно съответствие с целите на Европа за по-голяма гъвкавост и дългосрочна стабилност на доставките.

Докато проектът очаква одобрение от акционерите, ръководството на ICGB е придвижило основни стъпки за реализацията на инициативата. Компанията е с подготвена стратегия за обществени поръчки и финализирана селекция на подробен проект за газоизмервателна станция Стара Загора (ГИС2). Операторът е приключил необходимата подготвителна работа и продължава активния диалог с международни партньори, включително американски институции, чието финансово участие би могло да ускори финалното инвестиционно решение на акционерите.