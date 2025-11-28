Производителите на храни вдигнаха цените с 24% за година

На пазара в страната поскъпването е по-голямо

Българските производителите на храни за пазара в страната са вдигнали цените с 24,4 на сто за година, обявиха от НСИ. Същевременно храните за износ са поскъпнали значително по-малко - само с 16,4%. В редица други сектори на икономиката ситуацията е същата - цените за пазара в страната нарастват повече, отколкото на стоките за износ. Явно в страната няма достатъчно голяма конкуренция, което дава възможност цените да растат, докато при износа българските производители се конкурират с предприятия от други държави и не могат да си позволят голямо поскъпване.

Огромна е разликата между движението на цените на напитките за пазара в страната и за износ. За вътрешния пазар цените са нараснали с 18,9% за година. Докато напитките за износ са поевтинели за година с впечатляващите 26,7 на сто. Шивашките предприятия са вдигнали цените за вътрешния за страната ни пазар с над 14 на сто за година. А дрехите за износ са поскъпнали само с 9,6%.

При мебелите разликата в движението на цените на вътрешния и на международния пазар е още по-голяма от тази при напитките. Производителите на мебели са вдигнали цените за вътрешния пазар с над 10 на сто. А мебелите за износ са поевтинели с над 52 на сто.

Но има и някои сектори от икономиката, при които поскъпването за вътрешния пазар е по-малко от това на стоките за износ. Например производителите на лекарства са вдигнали цените за вътрешния пазар само с 2,6 на сто, а лекарствата за износ са поскъпнали с 10%. Производителите на обувки и други кожени изделия са намалили цените на пазара в страната с 8,7% за година, а продукцията им за износ е поскъпнала с 14,6 на сто. Причината за това е, че повечето хора нямат достатъчно пари, за да купуват скъпи обувки от естествена кожа, и за да продават в страната производителите свалят цени. В чужбина обувките нямат съществен дял от семейния бюджет и при добро качество производителите могат да си позволят да продават по-скъпо.