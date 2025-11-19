ВМРО: Киселова веднага да напусне парламента и СУ

След решението на Конституционният съд, че е нарушила Конституцията

ВМРО призова доц. Наталия Киселова незабавно да подаде оставка и да напусне Народното събрание и да бъде отстранена от Софийския университет, където преподава конституционно право.

"Тя не може да остане народен представител, след като Конституционният съд на 18 ноември 2025 г. излезе с тълкувателно решение, че на практика тя е нарушила Конституцията, като на 13 май 2025 г. отказа да допусне за разглеждане предложението на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото", пишат от партията.

В текста на КС изрично се подчертава, че никой народен представител и в частност председателят на Народното събрание не разполага с право еднолично да осъществява власт и да решава въпроси, които Основният закон е възложил единствено на колективния орган, излъчен от избирателите и осъществяващ властта от тяхно име. Това се отнася и до правомощието на парламента по чл. 84, т. 5 от Конституцията да взема решение за произвеждане на национален референдум.

"Поведението на Киселова представлява грубо погазване на Конституцията и превишаване на правомощията. ВМРО категорично заявява, че подобни действия не могат да останат без понасяне на политическа отговорност. Нарушаването на Конституцията е не просто процедурен трик, а удар срещу демократичния ред, срещу държавността и срещу правото на българските граждани да бъдат чути", се казва в позицията.

От ВМРО настояват Наталия Киселова незабавно да освободи депутатското си място.

"Оставането ѝ в парламента би означавало признание на управляващите, че в това Народно събрание погазването на закона се толерира и се прикрива със задкулисна зависимост."