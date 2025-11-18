Костадин Костадинов: Президентът да внесе отново искането за референдум за запазване на лева

Президентът още утре да внесе отново искането си за свикване на референдум за запазване на българския лев, поиска лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във видео коментар във фейсбук във връзка с днешното решение на Конституционния съд (КС).

По-рано днес КС реши, че председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение.

"КС излезе с изненадващо бързо дори за мен решение, в което обяви за противоконституционен отказа на предишния председател на Народното събрание Наталия Киселова да внесе за разглеждане предложения от президента референдум за запазване на лева", каза Костадинов. "С други думи това, което и ние обяснявахме тогава, че Наталия Киселова е погазила закона", коментира той.

"Най-доброто, което може да се случи в момента и което очаквам да се случи, е българският президент отново още утре да внесе искането си за свикване на такъв референдум и то да бъде внесено за разглеждане от сегашния председател", посочи лидерът на „Възраждане“. Той коментира, че не очаква българският парламент да се съобрази с това предложение на президента, но внасянето му ще задейства процедура. Когато президентът внесе такова предложение, КС може да бъде сезиран втори път и ние ще го сезираме, каза Костадинов.

„Очаквам, аз не мога да призова, разбира се, Румен Радев, той си знае какво ще направи, но според мен в тази ситуация, аз, ако бях на негово място, единственото решение е още утре той да внесе искане за разглеждане на неговото предложение за референдум повторно“, коментира лидерът на „Възраждане“. В момента имаме пореден последен шанс да запазим българския лев, заяви той. Очакваме от българския президент да внесе по най-бързия начин, възможно още утре, искане за провеждане на референдум за запазване на българския лев, допълни Костадинов.