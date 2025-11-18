Пеевски настоява за коледни добавки на пенсионерите

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година). Това съобщиха от пресцентъра на ДПС-Ново начало.

"Депутатите от ПГ на ДПС-Ново начало ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери", посочват още от пресцентъра на партията.