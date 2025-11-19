"Това е разсипия!": Продават правителствения самолет "Фалкон"

Само задължителният основен ремонт на правителствения "Фалкон" през тази година струва 6.76 милиона лева

Вицепремиерът Гроздан Караджов нареди на Държавния авиационен оператор да продаде на търг с явно наддаване правителствения самолет "Фалкон". Това съобщи самият той в социалните мрежи.

По данните, които ръководството на Държавния авиационен оператор му е предоставило вчера, издръжката на правителствения "Фалкон" възлиза на 4.4 милиона лева за средно 290 часа работа годишно.

"Това даже не е лукс. Това е разсипия! И цинизъм в днешните трудни времена, когато всеки се чуди откъде да съкрати разходи, за да се намерят пари за по-големи и належащи нужди", пише Караджов.

Само задължителният основен ремонт на правителствения "Фалкон" през тази година струва 6.76 милиона лева. Отделно се плаща за специализирано наземно и тренажорно обучение на пилотите и техническия персонал, които се провеждат в ограничен брой центрове в чужбина.

Караджов подчерта, че няма належаща нужда от поддържането на такава скъпа машина. Другият правителствен самолет - Airbus A319, е значително по-голям, с повече места и отгоре на това издръжката му струва неколкократно по-малко.

"Той е не само по-ефективен, но и предостатъчен за представителните ни нужди," обясни министърът.