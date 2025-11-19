Кметове на ДПС-Ново начало също даряват декемврийските си заплати

Кметовете от ДПС-Ново начало също да дарят 12-тата си заплата, за да бъдат изплатени коледните добавки на българските пенсионери.

За това призова ръководството на сдружението на общините “Толерантност”.

Те се присъединиха към инициативата на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.

Освен това, като свой личен акт на съпричастност, всички депутати от формацията ще дарят своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.