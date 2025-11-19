Лидерът на „Възраждане“ с критика към депутатите от "ДПС-Ново Начало"

Вчера с изумление прочетох, че депутатите от "ДПС-Ново Начало" щели да си даряват декемврийските заплати за коледни надбавки на пенсионерите. Това написа в социалните мрежи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Невероятно лицемерие! Тяхното правителство орязва парите за пенсионерите, но те щели да си дарят заплатите за декември като компенсация!", продължи народният представител.

По думите му предполагаемото дарение би се равнявало на около половин стотинка на пенсионер. Костадинов допълни, че ако се включат и заплатите на депутатите от „Възраждане“, които не са получили възнаграждения за септември, надбавката ще се увеличи с още… половин стотинка.

"Подозирам обаче, че толкова и ще остане, защото еничарите пари на хората никога досега не са давали, а само са грабили! Затова правителството на ДПС да даде дължимите пари на пенсионерите, вместо да се опитва да им замазва очите", завършва поста.