Ето кога депутатите ще гласуват бюджета за 2026 г.

Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година е насрочено за петък, 21 ноември. План-сметката на държавата ще бъде разгледана като осма точка в дневния ред – непосредствено преди парламентарния контрол.

Решението за включване на бюджета в седмичната програма бе взето след председателски съвет и по-късно прегласувано. 123 депутати подкрепиха включването, 62 гласуваха „против“, а 28 се въздържаха.

„Докато не завърши тристранният диалог, парламентът не трябва да се занимава с този бюджет“, заяви Асен Василев по време на процедурата по прегласуване. Той подчерта, че законопроектът се разглежда, въпреки че не е минал през Тристранния съвет.

Вчера депутатите приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. в комисиите в НС.