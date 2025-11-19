Проф. Пламен Киров: Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право

Още по темата: КС: Председателят на парламента няма право да отклонява предложение за референдум 18.11.2025 16:40

"Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право. Това мнение изрази пред БНР бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров, след като Конституционният съд се произнесе по искането на държавния глава Румен Радев парламентът да разгледа предложението му за национален референдум за приемането на еврото.

"Конституционният съд ни каза, че председателят на Народното събрание не може да се постави на мястото на самото НС и не може да решава въпроси от компетентността на парламента като колективен представителен орган", обясни той. Според него доц. По думите му, Наталия Киселова "си е дала ясна сметка, че това действие противоречи на Конституцията".

"Не може такива дребни хитринки и процедурни хватки да предотвратят това парламентът да се произнесе с решение", подчерта проф. Киров, но подчерта, че "никой не може да задължи парламента да вземе решение за провеждане на референдум".

"Ако предложението на президента не е върнато, то председателят на парламента, прилагайки решението на КС, трябва да го разпредели на комисии, които следва да изготвят доклад, проект за решение и то да бъде обсъдено в пленарно заседание и да бъде гласувано", поясни конституционалистът.

"Трябва да има завършващ акт на НС", добави той.

Проф. Киров припомни, че по закон се предвиждат 45 дни за кампания преди провеждането на референдум, но, по думите му, вече няма време за такъв:

"Тези 45 дни, ако приемем, че парламентът вземе решение за провеждането на референдум, кога още изтекат? След Нова година. Очевидно е, че няма време за провеждането на референдум с такъв въпрос. При положение, че има монолитно мнозинство, тук няма драма. Има политическо говорене."

"Засега печели президентът. Големият губещ е бившият председател на Народното събрание", коментира още проф. Пламен Киров.

Според него, проблемът пред организирането на референдуми в страната ни е изграденият модел на пряката демокрация, а не страха на политиците:

"Проблемът не е в страха на политическия елит. Политическият елит не се страхува. При нас е сбъркан моделът на пряката демокрация. Конституцията не посочва нито един въпрос, по който е задължително провеждането на референдум и всичко зависи от волята на Народното събрание. Ако конституционният текст беше по-категоричен и изброяваше теми, по които задължително се провежда национален референдум, тогава няма какво да се преценява от народните представители. За съответните въпроси щеше да има всенародно допитване. Сега няма, защото всичко зависи от народните представители. Е, няма мнозинство, което да абдикира и вместо то да реши важен политически въпрос, да го прати за арбитраж пред народа. Затова у нас никога няма да има смислен референдум. Не проведохме нито референдум за членството в ЕС, нито за членството в НАТО, не проведохме и няма да проведем за влизането в еврозоната."