Пеевски: Подкрепям предложението на ГЕРБ за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите

Доволен съм и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда

Подкрепям напълно предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите с пенсии до прага на бедност. Доволен съм и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Изключително съм доволен и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда. Парите ще отиват за хеликоптерите за гасене. Много съм доволен и от министъра", обясни той.

Пеевски коментира и решението на КС - председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение. Той заяви, че Радев няма юридически екип и е "много тежко положението".

"Първо да прочете какво е решил КС, той не е разбрал, той може да види само една мишена и след това да пада само надолу от януари", каза още Пеевски.

На журналистически въпрос дали е готов да се откаже от охраната си, за да има пари за пенсионерите, Пеевски каза:

„Първо питайте чичо Румен какво прави с кортежа на НСО.”