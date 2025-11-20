Пеевски: Подкрепям предложението на ГЕРБ за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите

Доволен съм и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда
Подкрепям напълно предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите с пенсии до прага на бедност. Доволен съм и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
"Изключително съм доволен и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда. Парите ще отиват за хеликоптерите за гасене. Много съм доволен и от министъра", обясни той.
Пеевски коментира и решението на КС - председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение. Той заяви, че Радев няма юридически екип и е "много тежко положението".
"Първо да прочете какво е решил КС, той не е разбрал, той може да види само една мишена и след това да пада само надолу от януари", каза още Пеевски.
На журналистически въпрос дали е готов да се откаже от охраната си, за да има пари за пенсионерите, Пеевски каза:
„Първо питайте чичо Румен какво прави с кортежа на НСО.”