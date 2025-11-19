Парламентът е длъжен да реши за референдума за еврото (Обзор)

Според юристи след решението на КС председателят на парламента е длъжен да разпредели по комисии предложението за допитване

Предложението на президента не е върнато, в парламента е

Партии зоват за оставка на Наталия Киселова като депутат

Процедурата по искането на президента за провеждане на референдум за еврото трябва да има завършващ акт в Народното събрание. Това коментираха конституционалисти пред “Труд news”.

Това, което следва е председателят на парламента, прилагайки решението на КС, да го разпредели на комисии, които да изготвят доклад, проект за решение и то да бъде обсъдено в пленарно заседание и да бъде гласувано, коментира пред “Труд news” професорът по конституционно право Пламен Киров.

От “Възраждане” и ВМРО призоваха Наталия Киселова да напусне парламента.

Партията на Костадин Костадинов обяви в изявление, че приветства тълкувателното решение на Конституционния съд, според което бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова неправомерно е спряла поискания от президента Румен Радев референдум за еврото.

Депутатът Петър Петров от “Възраждане” призова Киселова да подаде оставка като народен представител, а държавният глава да внесе отново предложението си:

“Освен че Наталия Киселова никога няма да бъде служебен министър-председател, тя никога няма да бъде и конституционен съдия. Аз лично я призовавам да си подаде оставката, тъй като нямаш право да представляваш български граждани при положение, че издаваш еднолични разпореждания, които са обявени за противоконституционни”, заяви Петър Петров.

ВМРО също призова Наталия Киселова незабавно да подаде оставка и да напусне Народното събрание, както и да бъде отстранена от Софийския университет, където преподава конституционно право. Тя не може да остане народен представител, след като Конституционният съд на 18 ноември 2025 г. излезе с тълкувателно решение, че на практика е нарушила Конституцията, като на 13 май 2025 г. отказа да допусне за разглеждане предложението на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото, пише в декларация на ВМРО. Там е посочено, че поведението на Киселова представлява грубо погазване на Конституцията и превишаване на правомощията.

В кулоарите на парламента Петър Петров от “Въздраждане” съобщи, че веднага след решението на КС във вторник са внесли предложение в дневния ред на парламента да влезе точка с искането на президента за референдум.

Петров обясни, че на председателски съвет преди заседанието на НС зам.-председателят на на парламента и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов е казал, че няма да допусне такава точка в дневния ред, защото предложението на президента е върнато в президентството.

“Оказа се обаче, че оригиналът на предложението на президента все още стои в деловодството на Народното събрание. Това означава, че няма никакъв проблем тази точка да влезе в дневния ред. Единственото, което е изпратено до президентството, е едно писмо от Наталия Киселова”, коментира Петър Петров.

След спорове къде е предложението на президента и отказ да бъде включена точка в дневния ред ''Възраждане'' напуснаха пленарната зала.

Президентът Румен Радев:

Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа

Президентът Румен Радев присъства на бойния празник на Сухопътни войски.

Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект.

Това каза президентът Румен Радев по повод решението на КС, че Наталия Киселова неправомерно е отклонила обсъждане на референдума за еврото.

Президентът призова депутатите да отидат в деловодството и да внесат предложението му за референдум с въпрос: “Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута “евро” през 2026 г.?” в пленарната зала.

“Да дебатират и да гласуват. От депутатите се иска само да следват закона”, призова Радев.

Във вторник КС определи като неправомерен отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на предложения от президента референдум за въвеждането на еврото в България догодина.

“Това, което се случва тази сутрин в НС, е някакъв фарс. И ново закононарушение по същия казус.

Оправданията, че не могат да внесат в пленарна зала това предложение и да го гласуват, са лъжа. Твърденията, че моите предложения за референдум били върнати, не отговарят на истината”, каза Румен Радев.

Президентът обясни, че на 13 май е получил от парламента препис с разпореждането на Киселова, но не са му били върнати документите по предложението за референдум.

“Моите предложения и мотиви още са в деловодството на НС. Този парламент вместо закони, ражда беззаконие, скандали и отвращение”, каза Радев.

Пламен Киров, професор по конституционно право:

Засега печели президентът, големият губещ е бившият председател на НС

Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право. КС ни каза, че председателят на Народното събрание не може да се постави на мястото на самото НС и не може да решава въпроси от компетентността на парламента като колективен представителен орган.

Решението на Конституционния съд е единственото възможно решение. То е аргументирано много добре, мотивите са, както се казва, брилиантни. Всяка дума е на място.

Всички юристи, които стоят на позициите на правото и не се занимават с политика и не вкарват в своите съждения политически мотиви, бяха наясно, че решението на конституционния съд ще бъде това и никакво друго не може да е. Един-единствен човек, който е далеч от конституционното право, който попадна може би случайно в Конституционния съд - съдията Белазелков, само той е на особено мнение. 11 гласа са за приемане на това решение, което е красноречиво. Като цяло няма спор сред конституционните съдии за тълкуване на текста, свързан с правомощията на председателя на Народното събрание.

За мен поведението на Наталия Киселова е ирационално поведение. Тя е човек, който много добре разбира докъде се простира неговата власт и неговите правомощия като председател на Народното събрание. Аз съм убеден, че тя си е давала ясна сметка какво ще последва и какво ще бъде решението на Конституционния съд и въпреки всичко, тя продължава да твърди, че е постъпила правилно. Засега печели президентът. Големият губещ е бившият председател на Народното събрание.

Да, може би резултатът е правилен, но той е получен в следствие на нарушение на Конституцията. Затова ние непрекъснато се борим България да стане правова държава. Защото винаги политическата целесъобразност е надделявала над законосъобразността и конституциосъобразността.