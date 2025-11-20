Бойко Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева

Още по темата: Деница Сачева: Бюджетът можеше да си позволи коледни надбавки към пенсиите 10.12.2023 10:32

В бюджета има пари за отпускане на коледни добавки

Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Ние предложихме 120 лв. да са коледните добавки за хората под прага на бедност. Сутринта разговарях с колегите от другите партии. Ще се направи ССУ. Ще чуем и ИТН, БСП вече се изявиха. И ще вземем общо решение", добави той.

По думите му в бюджета има пари за отпускане на коледни добавки.

„Европейското законодателство е прието. България е член на еврозоната от 1 януари. Тази тема е приключена”, заяви Борисов относно искането на "Възраждане" да се проведе референдум за еврото.