Вицепрезидентът: Вместо да бъде съюзник, държавата избра да е опонент на българския бизнес

Илияна Йотова беше гост на церемонията по връчването на наградите „Мистър и Мисис Икономика“

В трудната и различна година, която предстои, с първия бюджет в евро, държавата избра да бъде опонент на бизнеса, вместо негов съюзник. Отказа да се вслуша в думите ви, че еврото е инструмент за развитие на икономиката, а не цел. Отказа да чуе гласа на българския бизнес и продължава да липсва съдържателният разговор за това къде бизнесът иска да инвестира, как да продължи постигнатото, какви гаранции и условия да им предостави държавата, каква икономика трябва да развива България. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към представителите на българския бизнес на церемонията по връчването на наградите „Мистър и Мисис Икономика“, които се проведоха за 35-и път. Конкурсът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание „Икономика“.

Вицепрезидентът изтъкна, че е против противопоставянето на частния бизнес и работещите в администрацията.

„Българският бизнес се нуждае от много добре подготвена администрация. Не мисля, че хората, които работят в държавната администрация, лесно биха платили данък на който и да е политик да ги използва в това противопоставяне на стария римски принцип „Разделя и владей“. Не биха позволили на техен гръб да се раждат поредните спасители“, подчерта Илияна Йотова.

Вицепрезидентът поздрави представителите на бизнеса, че въпреки всички трудности продължават да инвестират не само в себе си, а в хората, идеите, резултатите.

„Вие сте хора, които работят за България и трябва да ви пазим“, посочи тя.