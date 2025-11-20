„Възраждане“ поиска незабавни предсрочни избори

Това заяви в декларация от името на парламентарната група Петър Петров

„За „Възраждане“ оттук нататък пътят е предсрочни парламентарни избори. Ние няма да правим нищо друго, освен да се борим това да се случи”, заяви Петров. Като повод той посочи референдума за еврото, който вчера с лъжи не бе допуснат за разглеждане в зала от управляващите.

Петров припомни, че както предходното Народно събрание не допусна за разглеждане и гласуване предложението за произвеждане на национален референдум по въпроса за въвеждането на еврото, същото е направил и настоящият парламент.

„Вчера станахме свидетели на нов едноличен акт на сегашното ръководство на Народното събрание, с който не само че не бе допуснато предложение, внесено от народни представители за точка в дневния ред за разглеждане и гласуване за провеждане на референдум, но и бяха ограничени конституционно гарантирани права на парламентарна група да участва в работата на Народното събрание“, каза Петров.

Той определи 51-вото Народно събрание като „изчерпано от обществено доверие“.

„Поредната сглобка, която е олицетворение на политическите пазарлъци за власт и концесията на властта, никога няма да допусне, поне в това Народно събрание, изчерпано от обществено доверие, да бъде прокаран нито един референдум, включително и по въпроса за еврото, без значение от крайните срокове”, поясни народният представител.

Декларацията съдържаше и призив към българските граждани да търсят политическа отговорност от управляващите.

„Гражданското обществo е този субект, който трябва да потърси отговорност на виновните, на управляващите, на тези, които не позволяват гласът на българските граждани да бъде чут. Оставката на това правителство, неговото сваляне и предсрочни парламентарни избори са единствената рецепта срещу това заболяване, което в момента се наблюдава в българския политически живот“, каза Петров.

„Докато ние всички не се обединим срещу общия ни враг, това няма да доведе до промяна в сегашната политическа система. Именно затова ние от „Възраждане“ говорим за преосноваване на държавата и за нуждата от Велико народно събрание и нова Конституция. За прекратяване на сегашната ситуация, в която цари една колективна и масова безотговорност”, каза още народният представител.

Той отправи ясно послание към управляващите да напуснат властта.

“Докато е време и докато българският народ все още ви е дал шанс да го сторите. Защото българинът е търпелив човек, но и много гневен”, предупреди Петров и се обърна към българския народ: „Ставайте юнаци, ний не щем ярем!“.