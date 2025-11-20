Радостин Василев: Получих официална покана от "Величие" (СНИМКИ)

Днес получих официална покана от "Величие" да се срещна лично с гражданина Хасан Хасанов, който преди няколко дни стана учредител АПС на Ахмед Доган. Явно Величие и АПС са едно цяло. Това написа председателят на МЕЧ Радостин Василев в социалните мрежи.

"Гражданинът Хасан Хасанов е изразил категорично желание за среща с мен. Приемам с голямо удоволствие поканата и ще чакам гражданина Хасан Хасанов в стая 264, след като приключи срещата му с ПП ВЕЛИЧИЕ на индивидуален разговор с мен. На табелата пише Радостин Василев."

Народният представител допълни, че ще прегледа всички документи, които Хасан Хасанов иска да му предостави.

"Сигурен съм, даже убеден, че Хасан ще остане много доволен от проведената среща", завършва поста.