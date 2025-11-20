Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС- Ново начало Делян Пеевски прие кмета на община Дулово Невхиз Мустафа, председателя на общинския съвет на община Дулово Сезгин Галиб, кметове на населени места и общински съветници от община Дулово. Всички избрани от ДПС.

Срещата беше във връзка с тяхното желание община Дулово да бъде активна част от стратегията “Ново начало за развитие на регионите”, съобщиха от пресцентъра на партията.

Новото начало е хората веднага да видят, че нещата се случват. Това, което правим от една година и хората го виждат. Не може всичко накуп, но искам всеки ден да се прави по нещо добро - инфраструктура, работни места, децата им да си дойдат, да са вкъщи. Знаете, че това е нашата мисия - да даваме на хората.

Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат. Днес направихме решителна крачка. Аз ще ви прелея от моята сила, за да продължим заедно напред!

Така лидерът на ДПС отправи своето послание към хората община Дулово и техните представители в местната власт.

Кметът на Дулово Невхиз Мустафа благодари на лидера на ДПС за дадената възможност и изрази от името на всички представители на ДПС в местната власт готовност и желание да работят по високите стандарти и изисквания на лидера на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за хората.

В срещата участваха Невхис Мустафа — кмет на община Дулово, Сезгин Галиб — председател на Общински съвет, Тансер Бейти — заместник-кмет, Айваз Чакър — заместник-кмет, Юмер Хатиб — Секретар на община Дулово, Нурхан Махмуд — Директор Дирекция „Образование“, Нехат Нури — юрисконсулт, Сали Сали — Общински съветник, Рефие Мехмед — Общински съветник, Хюсеин Джелили — Общински съветник, Ехлиман Ехлиман — Кмет на кметство с. Вокил, Бейджан Исмаил — Кмет на кметство с. Чернолик, Севгин Ахмет — Кмет на кметство с. Поройно, Юксел Алиев — Кмет на кметство с. Водно, Юмер Мехмед — Кмет на кметство с. Овен, Исмет Риза Кючюк — Кмет на кметство с. Черник.

На срещата присъстваха зам.-председателите на ДПС Радослав Ревански и Халил Летифов, зам.-председателите на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид, Ертен Анисова и Байрам Байрам.