Стотици варненци протестираха в защита на кмета

Стотици варненци се събраха тази вечер пред общината на протест в защита на кмета Благомир Коцев и с апел той да бъде освободен от ареста, където е от 8 юли. Хората носеха плакати с призиви за свобода на политическите затворници. Организираха и подписка с искане Коцев да бъде освободен, веднага след връщането му във Варна, постановено от Върховния касационен съд.

С викове "Свобода" хората затвориха за кратко кръстовището пред общината и потеглиха на шествие по бул. "Мария Луиза". За разлика от предходните протести, този път не стигнаха до Съдебната палата обяснението, че дават кредит на доверие на магистратите, които ще гледат първо мярката за неотклонение на Коцев, а после и делото срещу него и още четирима обвиняеми.