Калин Стоянов ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов отрече твърденията, че ръководи организирана престъпна група за трафик на наркотици, предаде БНР. Той обяви, че ще съди Георги Георгиев от БОЕЦ, който го обвини по време на брифинг с депутати от ПП-ДБ.

„Не знам за какви тетрадки, тефтери и наркобанди говори този човек. Подобни простотии никога не съм чувал. Срещу него вече водя гражданско дело и ще заведа още едно“, заяви Стоянов.

Обвиненията срещу него бяха отправени на съвместен брифинг на ПП-ДБ и БОЕЦ, като повод за него станаха действия на полицейски служител от Добрич, уволнен дисциплинарно за участие в проверки на лица, свързани с „ДПС-Ново начало“. Според Бойко Рашков, депутат от ПП-ДБ, при проверка на заведение в курорта „Албена“ са били открити документи и наркотични вещества, а полицаят Петър Русев е бил подложен на репресии заради служебните си действия.

Георги Георгиев от БОЕЦ твърди, че разследването му показва наличие на организирана престъпна група на национално ниво, ръководена от Калин Стоянов, като групата е свързана с трафик на наркотици и контрол над криминален контингент.