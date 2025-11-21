Петкова: НАП наблюдава най-големите тържища и складове на едро, включително и борсата в Огняново

Националната агенция за приходите (НАП) има утвърден план за наблюдение на най-големите тържища и складове на едро за плодове и зеленчуци, като сред включените обекти за извършване на фискален контрол е и борсата в с. Огняново. Целта е превенция за спазване на данъчно-осигурителното законодателство, пресичане на възможностите за укриване на данъци с некоректно деклариране на продадени количества или при декларирани занижени цени. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол днес в отговор на въпрос на народния представител Стоян Таслаков от парламентарната група на “Възраждане“ относно причините за засилени, съгласно запитването, проверки на служители на НАП на борсата за производители в пазарджишкото село Огняново и какъв е техният ефект.

Министър Петкова посочи, че на проверки подлежат камиони и бусове, следи се и за произход на стоките.

Тя уточни, че служителите, които се занимават с фискалния контрол, са назначени на длъжност на централно ниво и имат национална компетентност.