Гроздан Караджов: Невъзможно е влакът София–Пловдив да стига за час

В момента по трасето се работи по над 70 съоръжения

Изминаването на разстоянието между София и Пловдив с влак за един час е невъзможно при настоящите условия, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол, съобщава БТА. Той обясни, че линията между двата града позволява движение с до 160 км/ч, но навлизането и излизането от гарите става при значително по-ниски скорости, което прави подобно времетраене математически неизпълнимо.

Според Караджов скорост от 160 км/ч може да бъде постигната едва след завършване на текущите ремонти. В момента по трасето се работи по над 70 съоръжения – мостове, тунели и виадукти. Част от проектите трябва да приключат до края на 2027 г., а модернизацията на участъците Елин Пелин–Костенец и Костенец–Септември – до 2029 г.

Министърът разкри и сериозен проблем с тунел №2 в отсечката Елин Пелин–Костенец, където е допусната критична проектантска грешка. Заради използвани леки крепежи съоръжението не издържа при строителните дейности. Последвалите експертизи са препоръчали по-скъпо укрепване, което налага нова процедура по обществена поръчка, тъй като министерството няма право еднолично да увеличава разходите.