Васил Терзиев: Целта ни е в центъра да се намира място за паркиране за под 10 минути

Столичният кмет защити реформата за синята и зелената зона

Под 10 минути – толкова трябва да отнема намирането на паркомясто в идеалния център на София, ако предлаганата реформа в платеното паркиране бъде въведена. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев в интервю за NOVA.

По думите му увеличаването на цените в синя и зелена зона и разширяването на зоните е „реформа, която чака от много години“.

„Дали е идеално решението? Не… Но за мен то е огромна крачка в правилната посока“, каза Терзиев, подчертавайки, че мярката цели да намали натиска върху центъра и да създаде „ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме“.

Кметът посочи, че целта е паркомясто в центъра да се намира „за 7–8 минути“, след като реформата заработи. На критиките, че първо трябва да се построят паркинги, а после да се повишават цените, той отговори, че подобна стратегия е икономически нереалистична.

„Това са около 2,5 млрд. евро за 100 000 коли… И къде да бъдат тези паркинги? Или ще унищожим зелени площи, или ще е под земята – още по-скъпо“, заяви Терзиев.

Градоначалникът подчерта, че София има едно от най-добрите метра в Европа и разширяването му остава приоритет. „Строят се 10 нови метростанции“, уточни той.

По отношение на цената на градския транспорт Терзиев увери, че при въвеждането на еврото билетът ще стане 80 евроцента, без промяна в цените на картите.

Кметът коментира и проблемите със сметосъбирането в рисковите райони „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, където на 1 декември изтича договорът с текущата фирма.

„Организираме плавен преход, за да няма криза с отпадъците“, каза той.

Относно зимната поддръжка Терзиев увери, че София е готова.



