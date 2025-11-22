Атанас Зафиров: БСП-ОЛ е доказан политически фактор

Показахме, че можем да осигурим стабилност дори в сложна и динамична политическа среда

„Хубавата новина е, че България вече има бюджет за 2026 г. За първи път от няколко години се състоя редовна бюджетна процедура. Това не е мечтаният бюджет, но е възможният. Най-важното е, че в него успяхме да запазим социалния вектор и да зададем нови хоризонти.“ Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП-Обединена Левица” Атанас Зафиров на разширено заседание на Областния съвет на БСП-Бургас.

Той подчерта, че при изготвянето на Бюджет 2026 е търсен разумен баланс, но най-видими в него са именно левите политики. „Най-големите критики идват основно от десния сектор, което означава, че ние, социалистите, сме си свършили работата“, посочи Зафиров.

По думите му, БСП-ОЛ е доказан политически фактор, който не само участва в управлението, но и задава неговия социален курс.

“БСП-Обединена Левица” носи разум, диалог и грижа за хората“, подчерта Зафиров.

Той изрази увереност, че министрите и заместник-министрите от квотата на БСП се справят отлично с отговорностите, които са поели. „Показахме, че можем да осигурим стабилност дори в сложна и динамична политическа среда. Това е нашата роля – да носим отговорност и да предлагаме решения“, заяви вицепремиерът.

В рамките на заседанието бяха обсъдени ключови теми от дневния ред на обществото – от социалната политика до енергийната сигурност, интеграцията в Еврозоната и необходимостта от реформа в данъчната система.

„От следващата година стартираме дебат в обществото за промяна на плоския данък. Той е несправедлив. Ако искаме България да бъде социална държава, която преразпределя по-справедливо ресурсите към най-нуждаещите се – тази промяна трябва да се случи“, категоричен бе Зафиров.

Той акцентира и върху нуждата от законодателни стъпки, които да гарантират плавното приемане на страната в Еврозоната.

„Няма да позволим този процес да удари по джоба на българите“, увери вицепремиерът.