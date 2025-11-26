Костадин Костадинов: Крайно време е да преосновем държавата, с престъпници тя е обречена

Председателят на „Възраждане” нарече прокуратурата „организирана престъпна група“ и настоя за ред в правораздавателната система

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи като „рядко срещано и справедливо“ вчерашното решение на съда да прекрати делото срещу шестимата обвиняеми от големия протест на 22 февруари срещу въвеждането насила и незаконно на еврото в България.

В декларация от името на парламентарната група той заяви:

„Българският съд взе решение да прекрати делото, тъй като се оказа, че има изключително сериозни процесуални нарушения, извършени от некъдърния прокурор, който е написал обвинителния акт. В него няма нито едно доказателство”, посочи Костадинов и отбеляза забележителен факт: „Оказа се, че самият прокурор, който уж бил дежурен и случайно разпределен, този ден не е бил на работа. Това е показателно, че прокуратурата представлява една организирана престъпна група, действаща под натиска и под натискането на определени копчета от страна управляващите, най-вече на Пеевски, който я притежава като негова частна собственост”.

Костадинов коментира и поредно искане от ДПС за имунитетите на четирима народни представители от „Възраждане“, обвиняеми по същото дело, което обаче не е разгледано заради процедурни несъответствия. Той постави въпрос и за медийното отразяване на казуса: „Когато се повдигнаха обвиненията – това беше по всички медии. А вчера новината, че съдът е върнал абсолютно незаконния и скалъпен обвинителен акт, излезе само тук-таме и то доста срамежливо“, каза той.

Председателят на „Възраждане“ бе категоричен, че ще настоява за търсене на наказателна отговорност от прокурора, подготвил обвинителния акт.

„Ако някой си мисли, че ще забравим престъпленията на прокурорите и на техни съдии – много се лъже. Нищо няма да забравим и нищо няма да простим“, подчерта Костадинов. Той посочи, че „гнилите ябълки“ в съдебната система са доста и „Възраждане” ще направи всичко възможно да има последици за подобни „подкупни прокурори и съдии”.

„Защото престъпникът е престъпник, независимо дали продава наркотици на улицата или е в тога. Крайно време е не просто да наложим ред в правораздавателната система, крайно време е да преосновем държавата. Защото с престъпници, независимо дали в прокуратурата, независимо дали в съда, независимо дали в парламента или в Министерският съвет или където и да било, нашата държава е обречена”, обобщи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в своята декларация.