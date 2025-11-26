Вицепрезидентът Илияна Йотова подкрепи протеста в София срещу бюджета

"Наистина споделям този протест, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре. Не вярвам в "мантрата", че това е единственият възможен бюджет."

Това каза пред журналисти вицепремиерът Илияна Йотова по повод протеста при т.нар. "триъгълник на властта" в София тази вечер.

По думите на Йотова, никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество.

"Резултатът беше хората да протестират", посочи тя.