Бойко Борисов: Отиваме на 2,7% дефицит след дерогация за отбраната (Обзор)

“Критиките на Европейската комисия не са критики, защото те много добре знаят - когато получим дерогация за отбраната (б. а. изключение от санкции), отиваме на 2,7% дефицит, така че бъдете рахат! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание.

Още през април МС упълномощи министъра на финансите да поиска от Европейската комисия четиригодишна дерогация на разходите за отбрана. Няма информация какво се е случило с това решение, но към момента дерогация няма.

От 2024 г. всяка страна в ЕС трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите (“net expenditure path”), който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3% от БВП. Във вторник ЕК предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС.

Борисов отговори на критиките на ДБ, че такова увеличение на данъците не е имало от времето на Жан Виденов, като каза, че данъците няма да се увеличат. По думите му България е с най-ниските данъци и такси. Каза и, че е добре да има протести и че това е част от демокрацията.

“Колкото и да се пънат ППДБ - ще ги вкарам в еврозоната. Каквото и да правят този един месец - от 1 януари сме в еврозоната. Всичко друго са бля-бля. Нека ги видя довечера прегърнати с “Възраждане”, каза Борисов.

Той беше категоричен, че няма пак да предлага на обществото “постна пица като Дянков” и каза, че затова е подкрепил предложенията на другите партии в бюджета.

Попитан за концесионирането на тотото, Борисов каза, че одобрява предложението, защото това е една дясна политика:

“Една от най-добрите десни мерки са концесиите. Дори всички нови концесии за добиване на цветни метали и минерали трябва рязко да се променят. Вече няколко десетилетия концесиите, направени с международни договори, са на 4%. През този период медта се вдигна сигурно 3-4 пъти, златото е двойно днес, а таксата е една и съща. Справедливо ли е - не.”

Лидерът на ГЕРБ добави, че “всички тръпнат в очакване какво ще се случи в Украйна” и че всички искат да спре войната.

Той коментира и казуса с Благомир Коцев (ПП) - каза, че арестуваният кмет на Варнае спечелил на местните избори през 2023 г. и трябва “да си изкара мандата”.

На въпроси за критиките на президента Румен Радев каза, че “не го познава” и че не коментира думите на политически лидери.