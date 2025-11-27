А властите в Германия мълчат, за да не ги обвинят, че са агенти на Путин

„Да ви припомня, че най-големият атентат срещу ключови за Европа обекти е взривяването през 2022 г. на три от четирите тръби на „Северен поток“. И този взрив не е извършен нито от руските, нито от беларуските служби. Извършен е от украинска диверсионна група.“

Този факт беше посочен от българския евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин от трибуната на Европейския парламент. Евродепутатите обсъждаха темата за опасността от саботаж срещу критична инфраструктура в Европа от страна на Русия и Беларус.

„Преди няколко месеца – посочи Петър Волгин – отново Украйна атакува нефтопровода „Дружба“, по който се доставя петрол на Унгария и Словакия, страни, които са членки на Европейския съюз. Вижте, каква абсурдна ситуация се получава! Докато ние се борим с въображаеми руски заплахи и с дронове, които никой не знае чии са, Киев съвсем реално разрушава европейската енергийна инфраструктура.“

Евродепутатът Петър Волгин, който е и член на групата „Европа на суверенните нации“, обърна внимание още, че това поведение на украинците не само, че не е укорявано, ами се намират и европейски лидери, като полският премиер Доналд Туск, които хвалят властите в Киев за извършените от тях саботажи.

„А властите в Германия, страната, която най-силно пострада от атентата срещу „Северен поток“, мълчат, за да не ги обвинят, че са „агенти на Путин“. Този Европейски съюз, чиито ръководители жертват истината в името на политическата коректност и фалшивата идеология, няма никакво бъдеще“, завърши изказването си Волгин.