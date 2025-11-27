Бойко Борисов обяви: Изтегляме бюджета за 2026г.

Казах, че този бюджет не ми харесва. Премиерът и Съветът за съвместно управление ще ви съобщят какво е решението им. Призовах ги план-сметката за 2026 г. да се изтегли. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Събрах сутринта подкрепящите партии в Съвета за съвместно управление и премиера и им казах този бюджет да се изтегли. Докато не се възстанови диалога със Тристранката и всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Аз съм работил десетилетия наред в диалог с НСТС. Сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем. Дори един човек да протестира, се опитвам да чуя какво казва. В някои от исканията за промени в бюджета има логика и разум", коментира Борисов.