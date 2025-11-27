Радостин Василев счупи телефона на журналист (ВИДЕО)

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев влезе в конфронтация с репортер на площад „Народно събрание“ по време на протеста срещу проектобюджета за 2026 година.

В публикувано видео, разпространено от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов, се вижда как мъж, представящ се като репортер, задава въпрос към Василев:

„Защо сте тук?“

Василев реагира видимо раздразнено и няколко пъти отговаря:

„Не ме притеснявай.“

Във видеото се вижда как политикът извършва рязък жест към стоящия пред него, в резултат на който телефонът на задаващия въпроса пада на земята.