Йордан Цонев за блокадата пред парламента: Срам

Още по темата: Радостин Василев счупи телефона на журналист (ВИДЕО) 27.11.2025 08:34

„Срам.“ — така зам.-председателят на „ДПС – Ново начало“ Йордан Цонев определи събитията от снощи, когато участници в протеста срещу Бюджет 2026 блокираха излизането на народните представители от парламента.

Коментарът му бе направен пред БНТ при влизането му в Народното събрание тази сутрин, преди началото на редовното пленарно заседание.

Според Цонев действията на демонстрантите са преминали границата на нормално допустимия обществен натиск върху институциите.

На въпрос колко дълго депутатите са останали блокирани в сградата, той отговори лаконично: „Не съм ги смятал, ама 16–17 часа.“