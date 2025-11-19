МФ: От април 2026 г. търговците трябва да имат одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите

Въвеждането на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция за приходите софтуер за управление на продажбите се очаква да доведе до повишаване на бюджетните приходи вследствие реалното отчитане на получените приходи, както и до предотвратяване на негативното влияние върху пазара и конкурентната среда.

Това посочват от Министерството на финансите (МФ) в своя позиция в отговор на „манипулативни политически твърдения“ относно предлаганата мярка за борба със сивата икономика и укриването на приходи.

Въвеждането в действие на мярката се предвижда да е от месец април 2026 година.

"С промяна в Закона за ДДС, заложена в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., се предвижда производителите и разпространителите на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) задължително да декларират в НАП съответствието на данните за тези софтуери с изискванията, включени в Приложение 29 от Наредба H-18, които остават непроменени. От това задължение и към момента са освободени производителите и разпространителите на интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, както и на електронните системи с фискална памет, тъй като те се одобряват от БИМ и НАП", пишат от финансовото министерство.

Целта на промените е да предотврати укриване на обороти, което понякога достига до между 30 и 70%.