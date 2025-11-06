Парите за отбрана колкото за цялата администрация

Разходите нарастват с над 400 млн. евро

С бюджета за 2026 г. дават 667 млн. евро за изграждане на военни заводи

Разходите за отбрана в бюджета за 2026 г. са близо колкото разходите за цялата държавна администрация. Разходи за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, предвидени в бюджета за 2026 г., са малко над 2,7 млрд. евро. А планираните разходи за издръжка на всички държавни служби са 2,72 млрд. лв.

Съгласно класификацията на НАТО, в разходите за отбрана са включени разходи за отбрана не само на Министерство на отбраната, а и на другите ведомства, като по този начин е планирано разходите за отбрана да нараснат до 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2026 г., 2,3% от БВП за 2027 г. и 2,35 на сто от БВП за 2028 г. С това изпълняваме поетия ангажимент за поетапно увеличение на разходите за отбрана спрямо предходния ангажимент те да бъдат 2% от БВП, пише в мотивите към проектобюджета.

Дори и да не бъде използвана класификацията на НАТО за отчитане на военните разходи, в бюджета за 2026 г. е планирано разходите за отбрана да бъдат 2,553 млрд. евро, при 2,126 млрд. евро за настоящата година. Това представлява увеличение с 427 млн. евро, или 835 млн. лв. За сравнение, увеличението на осигуровките с 2% от 2026 г. ще доведе до допълнителни приходи в държавната хазна с 601 млн. евро, показват разчети на Министерство на финансите. Като дял от БВП разходите за отбрана нарастват от 1,9% на 2,1%.

Увеличението на разходите за отбрана изисква допълнителни средства в бюджета. Разходите за пенсии също нарастват, но като дял от БВП дори намаляват - от 11,3% през тази година на 11,2% през 2026 г. Тоест увеличението на пенсиите е съпоставимо с растежа на икономиката. Но увеличението на разходите за отбрана е доста по-голямо, което налага и допълнителни източници на средства.

За периода 2026-2028 г. за изпълнението на инвестиционни програми, както и на възложени публични политики, за капитализация на търговски дружества с държавно участие в капитала в сферите на сектор ВиК, регионално развитие, отбрана, здравеопазване, енергетика и иновации, са предвидени общо до 1,376 млрд. евро, като за 2026 г. са заделени до 1,071 млрд. евро. От тях най-голямата сума в размер 407 млн. евро (близо 800 млн. лв.) са за създаване на смесено предприятие с участието на ВМЗ. Парите са за инвестиции в оборудване, планове, пакет “ноу-хау”, обучение на персонал и други във отбранителната промишленост, пише в мотивите към проекта на бюджет.

Неотдавна на церемония в Министерския съвет беше подписан договор между ВМЗ и германския концерн “Райнметал” за изграждане на завод за барут и боеприпаси - 155-милиметрови артилерийски снаряди. Тогава беше обявено, че общият размер на инвестицията е близо 1 млрд. лв. Очаква се да бъдат разкрити близо 1000 работни места.

В проекта на бюджет са записани и 260 млн. евро за учредяване на търговско дружество със 100% държавно участие към Министерство на икономиката и индустрията. Това е инвестиция за създаване на производствено предприятие в сектора на военната промишленост, което ще оперира след получаване на необходимите разрешения и лицензи.

За финансиране на военните разходи България ще вземе и заем за 3,2 млрд. евро. В подкрепа на инвестициите за отбрана в страните от ЕС е разработен специален инструмент “Мерки за сигурността на Европа чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост” (“инструментът SAFE”), по линия на който на държавите членки се предоставя финансова помощ, позволяваща им да направят мащабни инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост. България е заявила намерение да се възползва от този инструмент за финансиране в размер до 3,2 млрд. евро, който е включен в лимита за дълга за 2026 г., пише в мотивите към проекта на бюджет.