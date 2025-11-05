Още 34 млн. евро за НЗОК за 2026 г.

Включени са няколко проекта на МЗ

Парите са за спешните центрове и психиатриите

Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. се увеличава с 34 млн. евро, съобщи председателят на Надзорния съвет на фонда и зам.-здравен министър Явор Пенчев след извънредно заседание на надзорниците. Добавката е заради очакваната промяна в размера на минималната работна заплата от 605 на 620 евро.

“Тези 34 млн. евро се разпределени пропорционално в перата за здравноосигурителни плащания и в резерва”, обясни Пенчев.

Преди дни Надзорният съвет на НЗОК одобри проект на бюджет за 2026 г. в размер на 5,537 млрд. евро. В него е създаден нов ред, който е изцяло за възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Предвидените средства за увеличението на заплатите на лекарите без специалност до 1860 евро и на сестрите до 1550 евро, са 260 млн. евро.

“Няма промяна в тази сума, не са поставени под риск тези средства”, увери Пенчев. По думите му е усъвършенстван механизмът, по който парите ще бъдат разпределени към лечебните заведения. От тях обаче 34 млн. евро ще бъдат използвани за второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на здравеопазването и за осигуряване на минимални възнаграждения на медицинския персонал в спешните центрове, РЗИ, психиатриите и центровете по трансфузионна хематология. “Останалите 230 млн. евро ще бъдат разпределени с Националния рамков договор, след преговори между НЗОК и БЛС”, уточни зам.-здравният министър.

703 581 500 евро пък е заложената сума за разходи в проектобюджета на МЗ за 2026 г. Това е с около 85 млн. евро повече от тазгодишните средства на ведомството. В програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти, която обхваща 2026 г., 2027 г. и 2028 г. са включени няколко проекта, за които отговаря МЗ и те са основно за системата за спешна помощ и за тази по въздух, както и за модернизация за болниците.

Сред тях е и този за Протонния център, който беше заложен в програмата и за тази година, но както сега, така и през 2026 г. за него няма заложено финансиране. За 2027 г. обаче има задалени 10 млн. евро, а за 2028 г. - близо 13,7 млн. евро.