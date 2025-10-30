Пилотната фаза на дигиталното евро може да започне още през 2027 г., обяви ЕЦБ

Националните правителства и Европарламентът още не са се споразумели по правната рамка

Европейската централна банка (ЕЦБ) може да започне пилотна фаза на дигиталното евро през 2027 г., при условие че националните правителства и Европейският парламент се споразумеят за правната рамка през следващата година.

Този график беше обявен в изявление в четвъртък, след решение на Управителния съвет на ЕЦБ да премине към следващия етап на проекта, след като настоящата двугодишна подготвителна фаза приключи този месец, съобщва Bloomberg. Потенциалното издаване може да започне през 2029 г.

При условие че законодателите на ЕС приемат регламент през 2026 г., „пилотно упражнение и първоначални транзакции могат да се проведат от средата на 2027 г.“, се казва в изявлението на ЕЦБ.

„Това не е просто технически проект, а колективно усилие за осигуряване на бъдещето на паричната система на Европа,“ заяви членът на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне, цитиран в документа.

Според изявлението дигиталното евро ще защитава паричния суверенитет и икономическата сигурност на Европа.

ЕЦБ настоява от години за електронен еквивалент на банкнотите и монетите, в опит да намали зависимостта на региона от компании като Visa, Mastercard и PayPal при разплащанията на дребно. Бързият възход на "стабилните монети", обезпечени в долари, популяризирани от Доналд Тръмп, допълнително засили дебата за нуждата от собствена дигитална валута на еврозоната.

Националните правителства и Европейският парламент все още не са се споразумели по правната рамка, като някои водещи евродепутати предпочитат решение, ръководено от частния сектор, за преодоляване на фрагментацията на платежния пазар в Европа.

Банките, особено в Германия, изразяват тревога от възможни масови отливи на депозити.

В следващата фаза ЕЦБ и 20-те национални централни банки ще се съсредоточат върху три основни области:

- разработване на техническите основи,

- сътрудничество с участниците на пазара,

- подкрепа за законодателния процес.

„ЕЦБ ще осъществява подготовката гъвкаво, в съответствие с призивите на лидерите от еврозоната Евросистемата да бъде готова за потенциално издаване на дигиталното евро възможно най-скоро, като същевременно признава, че законодателният процес все още не е завършен,“ се казва в изявлението.