Лихвите по жилищните заеми остават много изгодни

Потребителските кредити са по-евтини

Отпуснаха над 1 млрд. лв. за месец

Лихвите по жилищните кредити на банките остават изключително изгодни. През септември годишният процент на разходите (ГПР) по новите жилищни заеми, който освен лихвата включва и всички такси и комисионни на банката, е средно 2,82%, обявиха от БНБ. Цената на жилищните кредити остава без промяна спрямо същия месец на миналата година.

Интересът към взимане на ипотечни кредити остава изключително огромен. Само през септември банките са отпуснали над 1 млрд. лв. за покупка на къщи и апартаменти. Това е с 27% повече спрямо същия месец на миналата година. Сред причините за това е желанието на много хора да купят имот преди въвеждане на еврото в България.

Жилищните кредити поевтиняват, показват данните на БНБ. През септември ГПР по новите потребителски заеми за домакинствата е средно 9,4%, което е с 0,51% по-малко спрямо същия месец на миналата година. Само за месец отпуснатите потребителски кредити на домакинства са в размер на 929 млн. лв., което е със над 17% повече спрямо същия месец на миналата година. Голяма част от потребителските заеми са за ремонт в дома, за покупка на обзавеждане или домакински уреди. Оказва се, че желанието на хората да живеят в по-хубав дом е основен двигател за кредитирането в страната.

През септември заемите за бизнеса поевтиняват. През септември лихвите новите левови фирмени кредити в размер под 1 млн. евро са средно 4%, което е с 0,28% по-малко спрямо същия месец на миналата година. А заемите в евро в размер под 1 млн. евро са със средна лихва 3,99%, което е намаление с 0,75% спрямо миналата година.