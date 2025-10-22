Виждайки два етикета, чужденци искат да плащат в евро

В Сърбия приемат левове

Предлагат правила за изписване на цените

Чужденци често искат да плащат в евро, след като на стоките има цена в лева и в евро, казаха пред БНР работещи в търговски обекти в Кюстендилско. Чужденци, когато зареждат гориво по бензиностанциите, искат да платят в евро. Трудно им обясняват, че това не може да стане преди 1 януари 2026 г., каза отговорничка на бензиностанция под пътен възел “Бинека” на магистрала “Струма”.

Кюстендилци пък не знаят дали след 1 януари, когато ще разполагат с евро и левове, ще могат за пазаруват в Босилеград, Сърбия, където сега приемат и левове. Дори и в Северна Македония в заведения сега приемат левове, но не е ясно как ще бъде от 1 януари.

Проблем има и с изписването на цените в двете валути, защото на места цената в евро е отгоре, на други места отгоре е в лева. “Когато започна изписването на цените в левове и евро, първо изписваха левовете, след това еврото. Така свикнах и влизайки в един магазин, където не обърнах внимание, че цените са първо в евро, се подведох и изпаднах в неловко положение на касата. Не е или възможно изписването на цените навсякъде да бъде еднакво”, каза жителка на Кюстендил.