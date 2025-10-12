"Цените се сринаха": Рекордно разпродаване на криптовалути

Над 1,6 милиона търговци са били ликвидирани

Начинът, по който алткойните бяха продадени, напомняше повече на финансова криза

Ден след като криптовалутите претърпяха най-мащабната си еднодневна разпродажба, всички в бранша се опитваха да разберат кой е останал с празни ръце.

Рекордните 19 милиарда долара залози се изпариха, а цените на криптовалутите се сринаха, до голяма степен поради новите строги мита за Китай, обявени от президента Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Драматично унищожаване на позиции

Комбинация от фактори – ливъридж, автоматично задействани продажби, липса на ликвидност в необичайни часове за глобална търговия – допринесоха за това, което можеше да бъде по-малко драматично унищожаване на позиции.

От сутрешните часове в Азия до следобеда в САЩ в събота, търговци, мениджъри и анализатори на пазарни данни се чудеха кой точно е претърпял загуби. Дали голяма организация е претърпяла пълна загуба, или това е случай на много малки залагащи, които са видели как техните активи се изпаряват до нула? Според данните на CoinGlass, над 1,6 милиона търговци са били ликвидирани.

Има ли фалирал "кит"?

„Направихме обширни проверки на каналите и никой от нашите партньори не е бил засегнат от нещо повече от нормалните ценови колебания“, каза Матю Хоуган, главен инвестиционен директор на Bitwise Asset Management. „Разбира се, това е възможно и понякога отнема време да се премине през цикъла – и, разбира се, ние не говорим с всички – но не съм чувал за никакви фалити.“

По същия начин, запитванията на Bloomberg News към големи пазарни участници и инвеститори не откриха доказателства за т.нар. „кит“, който да е фалирал, но много хора подозират, че някой друг трябва да е бил хванат в капан.

Алгоритми продават

В криптосферата маржин коловете не работят по същия начин като на традиционните пазари: когато обезпечението се провали, алгоритмите просто продават. В резултат на това механизмът, който запазва пазарите отворени 24 часа в денонощието, гарантира, че волатилността може да доведе до бързи загуби. Тъй като Тръмп направи своето изявление в празничен уикенд в САЩ, след като пазарът там беше затворил, но преди Европа и Азия да са се събудили, на пазара не участваха толкова много активни купувачи и продавачи.

Въпреки това ликвидациите бяха концентрирани върху по-малките монети извън биткойн и етер, известни като алткойни. Ливъриджът е по-висок, а ликвидността е много по-ниска при тези по-малко познати токени.

Пазарът на практика умира

„По принцип няма ликвидност за алткойните над 5-10% от портфейла с поръчки, особено от страна на купувачите“, каза Захир Ебтикар, основател на криптофонда Split Capital. „Така че, когато даден продукт наистина излезе от редицата и това се случи с няколко продукта едновременно, а пазарните участници излязат от синхрон, пазарът на практика умира.“

Този вид проблеми бяха напълно видими на борсата Hyperliquid. Въпреки че е по-малка от конкурента си Binance, Hyperliquid претърпя най-голям спад в стойността на сделките в долари по време на 24-часовото разпродаване, достигайки 10 милиарда долара, според CoinGlass.

„Hyperliquid имаше най-голям брой ликвидации на дълги позиции и най-малко ликвидност, с която да ги покрие“, каза Ебтикар.

Към това допринесе механизъм за управление на риска, наречен автоматично намаляване на ливъриджа (ADL).

ADL е проектиран да затваря автоматично печеливши или високо задлъжнели позиции, когато ликвидираните сделки надхвърлят определена капацитет, покрит от застраховка. Борсите го включват, за да се предпазят от загуби по време на екстремна пазарна волатилност, но много участници на пазара също обвиниха ADL, че е влошил разпродажбата.

Не без усложнения

„Този механизъм не е без усложнения, особено за участниците с по-сложни портфейли“, каза Спенсър Халарн, глобален ръководител на извънборсовата търговия в крипто инвестиционната фирма GSR.

„Количествените доставчици на ликвидност и участниците, неутрални по отношение на пазара, могат бързо да открият, че печелившите страни от техните сделки са затворени преждевременно поради ADL, което оставя техните общи книжа небалансирани и подложени на пазарния риск, което може да доведе до проблеми и необходимост от бързо намаляване на небалансирания риск“, каза той.

Една от организациите, която генерира печалба, е Hyperliquid Provider, общностно хранилище, което е отделено от борсата и позволява на инвеститорите да обединяват активи и да действат като пазарни създатели или принудителни ликвидатори. Известно също като HLP, то генерира повече от 30 милиона долара печалба по време на еднодневната разпродажба, като поема залози и затваря губещи позиции, според данните, видими в публичния му регистър на транзакциите.

„Възниква и въпросът кой трябва да понесе загубата – борсата и пулът за ликвидност или търговците“, каза Тарун Читра, съосновател на фирмата за моделиране на крипторискове Gauntlet Networks.

Импровизирани продажби

Читра твърди, че пулът HLP е предпочитан пред индивидуалните търговци на Hyperliquid поради алгоритъма и другите параметри, които са зададени. Той също така отбеляза, че някои от топ 50 алткойна по пазарна стойност не са имали толкова голямо влияние, което означава, че е по-вероятно вчера да е имало много импровизирани продажби, предизвикани от обявяването на Тръмп.

„Начинът, по който алткойните бяха продадени, напомняше повече на финансова криза, отколкото на нормална спирала на деливъридж“, каза той. „Това беше предизвикано повече от спот продажби, отколкото от деливъридж. Вероятно това е причината да вярвам на слуховете, че някой е трябвало да се оттегли или да фалира.“

Макар пазарът да започна да възстановява част от загубите от разпродажбата в петък, пълният размер на щетите може да отнеме дни, за да се разкрие, каза Едуард Чин, главен изпълнителен директор на крипто хедж фонда Parataxis.

„Подозирам, че в следващите дни и седмици ще чуем за някои фондове, които може да са фалирали, или за пазарни участници, които са понесли големи загуби“, каза той.