Владислав Горанов, министър на финансите 2014-2020 г.: Без промени дефицитът в бюджет 2026 г. ще бъде 8,1%

Бюджетният дефицит отдавна не е 3%, за 2025 г. има потенциал да е 5-6% от брутния вътрешен продукт, а за 2026 г. да е 8,1%, ако не се пипа данъчната система и няма мерки за свиване на разходите, каза Владислав Горанов, министър на финансите в периода 2014-2020 г. Тази година трябва да бъдат изтеглени заеми за 19 млрд. лв., а за следващата година без да има мерки за свиване на разходи или увеличение на приходи дефицитът ще бъде 18 млрд. лв., показват данни на Министерство на финансите, продължи Горанов. Сред причините за това е обвързването на заплатите в силовите ведомства със средната заплата, необходимите пари за общините и увеличението на пенсиите.

Въвеждане на прогресивно облагане на доходите и запазване на данъчната тежест за средната заплата означава значителни финансови загуби, коментира Владислав Горанов. За да бъде запазено нивото на приходи в бюджета при прогресивно облагане, означава хората със заплати над 2500 лв. да плащат повече, допълни той.

Според Горанов едва ли парламентарното мнозинство може да бъде убедено в такова решение. Ако бъдат върнати ставките от преди 2008 г., когато беше въведен плоският данък от 10%, това означава хората със заплати над 2500 лв. да плащат по-високи данъци, обясни Владислав Горанов.