Биткойнът постави нов исторически рекорд

Биткойн постави нов рекорд днес, 5 октомври. За кратко криптовалутата се повиши с близо 2,7% до 125 245,57 долара.

Според данни на Binance, към 10:05 ч. сутринта, Биткойн е паднал до $124 910,74.

Ройтерс отбелязва, че на 3 октомври криптовалутата е поскъпнала за осма поредна сесия. Това се дължи на покачването на американските акции и притока на средства в борсово търгувани фондове (ETF), свързани с биткойн .

Междувременно щатският долар се понижи, регистрирайки многоседмични загуби спрямо основните валути, тъй като несигурността относно спирането на дейността помрачи перспективите и забави публикуването на ключови данни, особено за заетостта, което е от решаващо значение за оценката на икономическото развитие.