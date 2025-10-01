Спряха работата на “ДаллБогг: Живот и Здраве” в чужбина

Забраната не засяга дейността в България

КФН наложи забрана за трансгранична дейност на дружеството

Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на “ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да предлага всички видове застраховки в страни от ЕС, обявиха от надзорния орган. Решението е взето на 1 октомври, а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в съответствие с регулаторните изисквания. Забраната не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

На 1 юли 2025 г., на дружеството бе наложена забрана да сключва застраховки в страните от ЕС за срок от три месеца, а целта беше да бъде дадена възможност на застрахователя да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на държавите, в които извършва дейност - Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания. Установени са несъответствия на “ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД с регулаторните изисквания за финансовото състояние на застрахователите с право на достъп до единния пазар на ЕС, заявяват от КФН. Затова КФН е предприела принудителни административни мерки за постигане на нужните корекции.