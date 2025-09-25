Жилищните заеми остават изключително изгодни

Само за месец отпуснаха над 1,1 млрд. лв.

Кредитите са по-евтини от миналата година

Кредитите за покупка на къщи и апартаменти остават изключително изгодни. През август годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвите включва и всички такси и комисионни на банките, по жилищните кредити е средно 2,79%, показват данни на БНБ. Цената на ипотечните заеми е по-ниска спрямо същия месец на миналата година.

Изгодните лихви предизвикват огромен интерес към жилищните кредити. Само през месец август банките са отпуснали над 1,13 млрд. лв. за покупка на къщи и апартаменти. Това е с 25 на сто повече от отпуснатите заеми през същия месец на миналата година. За големия интерес към ипотечните заеми допринася и предстоящото влизане на страната ни в еврозоната. Много хора бързат да купят имот, в очакване жилищата за станат още по-скъпи с приемане на еврото.

Огромен интерес има и към потребителските кредити. Голяма част от тях са за ремонт в дома, за покупка на обзавеждане и домакински уреди. Годишният процент на разходите по потребителските кредити през август е средно 9,43%, което е намаление както спрямо предходния месец, така и спрямо същия месец на миналата година. Само през август банките са отпуснали потребителски заеми на домакинствата в размер над 960 млн. лв., което е с 13,6% повече спрямо същия месец на миналата година.

Лихвите по нови левови депозити на домакинствата през август са средно 0,79%, а по тези в евро са средно 1,09%. Само през август новите левови депозити на домакинства са близо 330 млн. лв., което е увеличение с 30 на сто спрямо същия месец на миналата година.