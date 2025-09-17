Рязко нарастват пътуванията на българи до Китай

Увеличено е търсенето на екзотични валути

Значително нараства търсенето на екзотични валути, което основно се дължи на повече туристически пътувания до азиатски държави, показват данни на компания за обмяна на валути.

Най-голям е ръстът при търсенето на китайския юан - 3,5 пъти повече спрямо миналата година по това време. Филипинското песо също бележи впечатляващ резултат - двойно по-голям интерес. Търсенето на корейския вон се е увеличило със 70%, на тайландския бат - с 50%, а на индонезийската рупия - с 35%. По-умерен е ръстът при японската йена - около 20%, но при нея се запазва традиционно високият интерес и от предишни години.

Повишеното търсене на валута отразява по-широка тенденция, свързана с начина, по който българите планират личните си финанси и свободното време. За 42% от спестяващите хора, основната им цел при спестяване е почивка или пътуване. При пътувания в чужбина е добре туристите да имат налични пари в брой, тъй като не навсякъде приемат плащания с карти.